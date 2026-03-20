Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства
Жителя Хабаровского края, признанного виновным в организации заказного убийства и торговле наркотиками, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T11:43:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Жителя Хабаровского края, признанного виновным в организации заказного убийства и торговле наркотиками, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Следствием установлено, что мужчина решил организовать убийство своей знакомой и нашёл исполнителя, которому обещал заплатить 2,5 миллиона рублей за расправу. Однако исполнитель сразу же выдал заказчика ФСБ
и того задержали. В ходе судебного следствия также была доказана причастность мужчины к незаконному обороту наркотиков. Он продал наркотики в значительном размере и склонял к употреблению запрещённых веществ четырёх человек.
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Окончательное наказание определено по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы, с ограничением свободы 1,5 года, с возложением ряда ограничений и обязанностей, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении
пресс-службы судов Хабаровского края
.
Также отмечается, что мужчина незаконно приобрёл более 2 килограммов осетровой икры, что является нарушением законодательства об охране особо ценных водных биоресурсов.
В пресс-службе судов добавили, что подсудимый частично признал вину в приобретении и хранении наркотиков для личного употребления, а также в незаконном приобретении и хранении ценных водных биоресурсов. Причастность к организации заказного убийства и продаже наркотиков он отрицал.