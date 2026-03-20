Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства - РИА Новости, 20.03.2026
11:43 20.03.2026
Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства
Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства - РИА Новости, 20.03.2026
Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства
Жителя Хабаровского края, признанного виновным в организации заказного убийства и торговле наркотиками, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T11:43:00+03:00
2026-03-20T11:43:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
происшествия, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства

Жителю Хабаровского края дали 15 лет за попытку организации заказного убийства

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Жителя Хабаровского края, признанного виновным в организации заказного убийства и торговле наркотиками, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Следствием установлено, что мужчина решил организовать убийство своей знакомой и нашёл исполнителя, которому обещал заплатить 2,5 миллиона рублей за расправу. Однако исполнитель сразу же выдал заказчика ФСБ и того задержали. В ходе судебного следствия также была доказана причастность мужчины к незаконному обороту наркотиков. Он продал наркотики в значительном размере и склонял к употреблению запрещённых веществ четырёх человек.
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Окончательное наказание определено по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы, с ограничением свободы 1,5 года, с возложением ряда ограничений и обязанностей, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении пресс-службы судов Хабаровского края.
Также отмечается, что мужчина незаконно приобрёл более 2 килограммов осетровой икры, что является нарушением законодательства об охране особо ценных водных биоресурсов.
В пресс-службе судов добавили, что подсудимый частично признал вину в приобретении и хранении наркотиков для личного употребления, а также в незаконном приобретении и хранении ценных водных биоресурсов. Причастность к организации заказного убийства и продаже наркотиков он отрицал.
