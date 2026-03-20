Суд над экс-мэром Сургута, обвиняемым в подкупах, пройдет в открытом режиме
10:33 20.03.2026
Суд над экс-мэром Сургута, обвиняемым в подкупах, пройдет в открытом режиме
Суд над экс-мэром Сургута, обвиняемым в подкупах, пройдет в открытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Процесс над бывшим главой Сургута (ХМАО) Андреем Филатовым, обвиняемым в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа и пошедшим на сделку со следствием, начнется 8 апреля и будет открытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.
"Судебное заседание по уголовному делу назначено на 8 апреля в открытом режиме", – сказала собеседница агентства.
Ранее пресс-служба инстанции рассказывала, что на досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и к нему применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, получил незаконные вознаграждения суммой 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Ему вменяют 13 эпизодов коммерческого подкупа. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
