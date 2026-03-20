Суд над экс-мэром Сургута, обвиняемым в подкупах, пройдет в открытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Процесс над бывшим главой Сургута (ХМАО) Андреем Филатовым, обвиняемым в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа и пошедшим на сделку со следствием, начнется 8 апреля и будет открытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.

"Судебное заседание по уголовному делу назначено на 8 апреля в открытом режиме", – сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба инстанции рассказывала, что на досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и к нему применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.