Успенская может заработать более 85,5 миллиона рублей за концерт в Москве

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Королева шансона Любовь Успенская может заработать за юбилейный концерт в Москве более 85,5 миллионов рублей на проданных билетах, выяснило РИА Новости, изучив стоимость билетов.

Успенская отметит юбилей своей творческой деятельности концертом "Люба Успенская. 55 лет на сцене" на площадке Live Арены 29 марта.

По данным РИА Новости, цены на билеты стартуют с отметки в 2,5-3,5 тысячи рублей - это места в дальних секторах. Места поближе обойдутся зрителям от четырех тысяч до семи тысяч рублей. Минимальная стоимость билета в партер составляет четыре тысячи рублей, а максимальная - 20 тысяч. За место в лаунж-зоне или премиум-боксе нужно заплатить 16 тысяч рублей. Кроме того, в продаже есть билеты в ложу стоимостью 380 тысяч рублей, она рассчитана на 19 человек, ее можно выкупить только целиком. Соседние такие ложи уже выкуплены.

Live Арена вмещает 11 тысяч человек. За десять дней до концерта продано около 78% всех билетов. Как подсчитало РИА Новости, при условии солд-аута Успенская заработает более 85,5 миллионов рублей на проданных билетах - без учета расходов на проведение концерта.

На юбилейном концерте Успенской выступят специальные гости: Jakone и Kiliana, Брендон Стоун, Людмила Соколова и другие. Певица представит гостям вечера свои лучшие хиты, а также готовит для них сюрпризы.