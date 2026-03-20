Аналитик ждет снижения ставки Центробанком - РИА Новости, 20.03.2026
00:58 20.03.2026
Аналитик ждет снижения ставки Центробанком
Банк России в пятницу примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 15% годовых, такой прогноз дал РИА Новости главный аналитик... РИА Новости, 20.03.2026
Экономика, Россия, Михаил Васильев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Совкомбанк
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России в пятницу примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 15% годовых, такой прогноз дал РИА Новости главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 15%", – сказал он.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В феврале ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд – до 15,5%.
Аналитик напомнил о мягком сигнале регулятора по итогам предыдущего заседания: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".
Инфляция после всплеска в начале января ожидаемо замедляется, указал он. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в феврале также возобновили снижение. Наконец, последние данные Росстата и опросы Банка России говорят о снижении напряженности на рынке труда, добавил Васильев.
Согласно данным Росстата, инфляция в России на неделе с 11 по 16 марта составила 0,08%, с начала месяца цены выросли на 0,22%, а с начала года – на 2,59%. Годовая инфляция на 16 марта, по данным Минэкономразвития, составила 5,79% после 5,84% неделей ранее.
Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные опроса ЦБ. Ценовые ожидания предприятий в России в марте почти не изменились, оставшись у среднего уровня 2025 года.
Аналитики Банка России в марте отмечали, что ситуация на рынке труда медленно нормализуется, рост зарплат постепенно сближается с ростом производительности труда.
