Аналитик ждет снижения ставки Центробанком

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России в пятницу примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 15% годовых, такой прогноз дал РИА Новости главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 15%", – сказал он.

Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В феврале ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд – до 15,5%.

Аналитик напомнил о мягком сигнале регулятора по итогам предыдущего заседания: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".

Инфляция после всплеска в начале января ожидаемо замедляется, указал он. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в феврале также возобновили снижение. Наконец, последние данные Росстата и опросы Банка России говорят о снижении напряженности на рынке труда, добавил Васильев

Согласно данным Росстата, инфляция в России на неделе с 11 по 16 марта составила 0,08%, с начала месяца цены выросли на 0,22%, а с начала года – на 2,59%. Годовая инфляция на 16 марта, по данным Минэкономразвития , составила 5,79% после 5,84% неделей ранее.

Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные опроса ЦБ. Ценовые ожидания предприятий в России в марте почти не изменились, оставшись у среднего уровня 2025 года.