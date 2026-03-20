WSJ: США направили на Ближний Восток более двух тысяч морпехов

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США дополнительно направляют на Ближний Восток более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Пентагон направляет на Ближний Восток три военных корабля и тысячи дополнительных морских пехотинцев... Примерно от 2,2 тысячи до 2,5 тысячи морских пехотинцев из базирующейся в Калифорнии амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты направляются в Центральное командование США, отвечающее за все американские силы на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал NBC сообщал, что вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана. Военнослужащие, как ожидается, будут направлены на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что для операции могут понадобиться еще два корабля такого типа, что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков.