Верховный лидер Ирана рассказал, в чем ошиблись США и Израиль

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль ошиблись, думая, что государственный строй Ирана рухнет, заявил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

По его словам, Иран за прошедший год пережил три войны: конфликт с Израилем в июне 2025 года, к которому подключились США , протесты января 2026 года, которые он назвал "переворотом", а также текущий конфликт с США и Израилем.

"Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй", - сказал Хаменеи , говоря о конфликте июня 2025 года.

Второй войной, по его словам, стала попытка "переворота" в декабре-январе, когда США и Израиль думали, что народ Ирана "из-за навязанных им экономических проблем будет действовать по указке врага".

Сейчас же, добавил он, идет третья война с США и Израилем. "Однако вы (иранцы - ред.) создали обширную оборонительную линию, обширную как страна... и таким образом нанесли ему (противнику) удар, сбив его с толку", - добавил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана сделал заявление по случаю иранского нового года, который начнется с 21 марта, назвав его годом "экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности".