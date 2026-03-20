https://ria.ru/20260320/ssha-2082032159.html
Верховный лидер Ирана рассказал, в чем ошиблись США и Израиль
США и Израиль ошиблись, думая, что государственный строй Ирана рухнет, заявил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
2026-03-20T18:26:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
моджтаба хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080274324_0:543:2049:1695_1920x0_80_0_0_f7896930c4e4bbdd824f1fc0b26f8f3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080274324_0:351:2049:1887_1920x0_80_0_0_571816488eda5190d6a31cdb20aa4405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая, что государственный строй Ирана рухнет
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль ошиблись, думая, что государственный строй Ирана рухнет, заявил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
По его словам, Иран
за прошедший год пережил три войны: конфликт с Израилем
в июне 2025 года, к которому подключились США
, протесты января 2026 года, которые он назвал "переворотом", а также текущий конфликт с США и Израилем.
"Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй", - сказал Хаменеи
, говоря о конфликте июня 2025 года.
Второй войной, по его словам, стала попытка "переворота" в декабре-январе, когда США и Израиль думали, что народ Ирана "из-за навязанных им экономических проблем будет действовать по указке врага".
Сейчас же, добавил он, идет третья война с США и Израилем. "Однако вы (иранцы - ред.) создали обширную оборонительную линию, обширную как страна... и таким образом нанесли ему (противнику) удар, сбив его с толку", - добавил Хаменеи.
Верховный лидер Ирана сделал заявление по случаю иранского нового года, который начнется с 21 марта, назвав его годом "экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран
наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба,