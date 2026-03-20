18:26 20.03.2026 (обновлено: 19:32 20.03.2026)
Верховный лидер Ирана рассказал, в чем ошиблись США и Израиль
Верховный лидер Ирана рассказал, в чем ошиблись США и Израиль
США и Израиль ошиблись, думая, что государственный строй Ирана рухнет, заявил верховный лидер Моджтаба Хаменеи. РИА Новости, 20.03.2026
© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed Jafarnejad
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль ошиблись, думая, что государственный строй Ирана рухнет, заявил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
По его словам, Иран за прошедший год пережил три войны: конфликт с Израилем в июне 2025 года, к которому подключились США, протесты января 2026 года, которые он назвал "переворотом", а также текущий конфликт с США и Израилем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 08:00
"Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй", - сказал Хаменеи, говоря о конфликте июня 2025 года.
Второй войной, по его словам, стала попытка "переворота" в декабре-январе, когда США и Израиль думали, что народ Ирана "из-за навязанных им экономических проблем будет действовать по указке врага".
Сейчас же, добавил он, идет третья война с США и Израилем. "Однако вы (иранцы - ред.) создали обширную оборонительную линию, обширную как страна... и таким образом нанесли ему (противнику) удар, сбив его с толку", - добавил Хаменеи.
Верховный лидер Ирана сделал заявление по случаю иранского нового года, который начнется с 21 марта, назвав его годом "экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба,
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Большой провал". На Западе запаниковали, узнав масштаб нового удара Ирана
19 марта, 05:39
 
