Между США и Израилем проявился раскол по поводу операции в Иране, пишут СМИ
16:11 20.03.2026 (обновлено: 16:12 20.03.2026)
Между США и Израилем проявился раскол по поводу операции в Иране, пишут СМИ
Раскол по поводу операции в Иране проявился между США и Израилем уже на второй неделе боевых действий в связи с израильскими атаками на иранские нефтяные... РИА Новости, 20.03.2026
биньямин нетаньяху
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
тулси габбард
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тулси Габбард
WP: между США и Израилем произошел раскол из-за операции в Иране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИллюминация с флагами США и Израиля
Иллюминация с флагами США и Израиля - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Иллюминация с флагами США и Израиля . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раскол по поводу операции в Иране проявился между США и Израилем уже на второй неделе боевых действий в связи с израильскими атаками на иранские нефтяные объекты, утверждает издание Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские ВВС наносили удары по газовым объектам в Иране в одиночку, добавив, что по просьбе президента США Дональда Трампа Израиль пока воздержится от новых атак на подобные объекты.
Иран сообщил о новой волне ударов по базам США и израильским объектам
Вчера, 13:02
"Чиновники говорят, что значительный раскол в альянсе начал проявляться на второй неделе войны, когда атаки Израиля на нефтяные объекты Ирана вызвали... усугубляющиеся экономические последствия закрытия Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
Газета со ссылкой на чиновников из США, Израиля и стран Ближнего Востока пишет о расхождении военных целей Трампа и Нетаньяху в Иране. Как заявил изданию неназванный американский чиновник, Израиль проводит "кампанию выжженной земли" по смене руководства в Иране, что не соответствует целям США.
"Биби (Нетаньяху - ред.) хочет разрушить экономику Ирана и уничтожить его энергетическую инфраструктуру. Трамп же хочет сохранить ее в целости", - утверждает чиновник.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард накануне признала, что цели Соединенных Штатов и Израиля в рамках военной операции против Ирана различаются. При этом, по ее словам, Израиль делает упор на атаках на иранское руководство, а Вашингтон интересует уничтожение военной инфраструктуры, хотя президент США Дональд Трамп ранее прямо указывал на желание Вашингтона определить нового лидера Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Чиновники США и Израиля отныне не будут в безопасности, заявил Иран
Вчера, 15:34
 
