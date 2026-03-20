СМИ: отправка морпехов на Ближний Восток повлияет на позиции США в ИТР

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отправка 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты США на Ближний Восток создает "пробел" в американском военном потенциале в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет газета Stars and Stripes со ссылкой на аналитиков.
"Отправка экспедиционного подразделения морской пехоты из Окинавы для нахождения в режиме готовности на Ближнем Востоке создает пробел в (военном - ред.) потенциале США в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что данный шаг увеличивает оборонную нагрузку на азиатских союзников Вашингтона.
Ранее телеканал CNN сообщил, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту миновал Сингапур и следует в направлении Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана. Речь идет о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.