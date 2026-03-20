13:49 20.03.2026 (обновлено: 14:03 20.03.2026)
СМИ: отправка морпехов на Ближний Восток повлияет на позиции США в ИТР
Отправка 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты США на Ближний Восток создает "пробел" в американском военном потенциале в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 20.03.2026
© Фото : U.S. Navy/ Jon HusmanУниверсальный десантный корабль типа "Тарава" (USS Tarawa LHA 1)
Универсальный десантный корабль типа "Тарава" (USS Tarawa LHA 1). Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отправка 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты США на Ближний Восток создает "пробел" в американском военном потенциале в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет газета Stars and Stripes со ссылкой на аналитиков.
"Отправка экспедиционного подразделения морской пехоты из Окинавы для нахождения в режиме готовности на Ближнем Востоке создает пробел в (военном - ред.) потенциале США в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что данный шаг увеличивает оборонную нагрузку на азиатских союзников Вашингтона.
Ранее телеканал CNN сообщил, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту миновал Сингапур и следует в направлении Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана. Речь идет о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эксперт прокомментировал отправку морской пехоты США в Персидский залив
Вчера, 05:57
 
