Рейтинг@Mail.ru
В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ssha-2081901934.html
В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии
В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2026
В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии
США рассчитывают продолжить переговоры с Белоруссией по вопросу помилования осужденных за экстремистские преступления и надеются на завершение процесса их... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:01:00+03:00
2026-03-20T12:01:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
минск
александр лукашенко
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20260319/lukashenko-2081784861.html
https://ria.ru/20260319/lukashenko-2081723029.html
сша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, США, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии

Коул: США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США рассчитывают продолжить переговоры с Белоруссией по вопросу помилования осужденных за экстремистские преступления и надеются на завершение процесса их освобождения до конца 2026 года, заявил в пятницу спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.
Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял Коул. По итогам переговоров белорусский лидер помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Лукашенко помиловал 250 осужденных
19 марта, 18:44
"Мы считаем, что сможем добиться большего и, надеюсь, к концу года освободить всех", - сказал Коул в эфире телеканала Newsmax.
Коул также сообщил, что обсуждал этот вопрос на встречах с президентом и премьер-министром Литвы, а затем поднял те же темы в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его оценке, в этом направлении удалось добиться "хорошего продвижения".
Спецпосланник добавил, что лицам, помилованным в четверг после его переговоров с президентом Белоруссии, дали возможность сразу связаться с семьями, которые не знали о предстоящем освобождении. По его словам, многие из них провели в заключении по четыре-пять лет, и разговоры с родственниками были крайне эмоциональными.
Как отметил Коул, президент США Дональд Трамп предоставил ему широкие полномочия в этом вопросе и поддерживает его усилия, поскольку они "призваны продемонстрировать, что Вашингтон стремится не только к конфронтации".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Спецпосланник США обещал передать мнение Лукашенко по Ирану
19 марта, 15:51
 
В миреСШАБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала