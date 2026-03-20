В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии

США рассчитывают продолжить переговоры с Белоруссией по вопросу помилования осужденных за экстремистские преступления и надеются на завершение процесса их... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:01:00+03:00
https://ria.ru/20260319/lukashenko-2081784861.html
https://ria.ru/20260319/lukashenko-2081723029.html
Коул: США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США рассчитывают продолжить переговоры с Белоруссией по вопросу помилования осужденных за экстремистские преступления и надеются на завершение процесса их освобождения до конца 2026 года, заявил в пятницу спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.
Лукашенко
в четверг в Минске
провел переговоры с делегацией США
, которую возглавлял Коул. По итогам переговоров белорусский лидер помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности.
"Мы считаем, что сможем добиться большего и, надеюсь, к концу года освободить всех", - сказал Коул в эфире телеканала Newsmax
.
Коул также сообщил, что обсуждал этот вопрос на встречах с президентом и премьер-министром Литвы
, а затем поднял те же темы в разговоре с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко. По его оценке, в этом направлении удалось добиться "хорошего продвижения".
Спецпосланник добавил, что лицам, помилованным в четверг после его переговоров с президентом Белоруссии, дали возможность сразу связаться с семьями, которые не знали о предстоящем освобождении. По его словам, многие из них провели в заключении по четыре-пять лет, и разговоры с родственниками были крайне эмоциональными.
Как отметил Коул, президент США Дональд Трамп
предоставил ему широкие полномочия в этом вопросе и поддерживает его усилия, поскольку они "призваны продемонстрировать, что Вашингтон
стремится не только к конфронтации".