В США надеются на помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США рассчитывают продолжить переговоры с Белоруссией по вопросу помилования осужденных за экстремистские преступления и надеются на завершение процесса их освобождения до конца 2026 года, заявил в пятницу спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.

Спецпосланник добавил, что лицам, помилованным в четверг после его переговоров с президентом Белоруссии, дали возможность сразу связаться с семьями, которые не знали о предстоящем освобождении. По его словам, многие из них провели в заключении по четыре-пять лет, и разговоры с родственниками были крайне эмоциональными.