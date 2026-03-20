В Иране рассказали, какой ущерб США нанесли историческим памятникам - РИА Новости, 20.03.2026
11:05 20.03.2026
В Иране рассказали, какой ущерб США нанесли историческим памятникам
США и Израиль нанесли ущерб в 500 миллионов долларов историческим памятникам в провинции Исфахан в центральной части Ирана, сообщил губернатор Мехди... РИА Новости, 20.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Джамалинежад: США и Израиль нанесли ущерб историческим памятникам в $500 млн

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли ущерб в 500 миллионов долларов историческим памятникам в провинции Исфахан в центральной части Ирана, сообщил губернатор Мехди Джамалинежад.
Иранское министерство культурного наследия и туризма 15 марта отметило, что не менее 56 музеев, исторических памятников, а также объектов культуры получили повреждения в Иране в ходе атак США и Израиля. Министерство уточнило, что 19 затронутых боевыми действиями объектов находятся в столичном округе, в том числе дворцовый комплекс Голестан, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"К сожалению, в ходе американо-сионистской войны 21 исторический памятник провинции Исфахан получил серьезные повреждения, что привело к нанесению культурному наследию ущерба на 500 миллионов долларов", - привел иранский телеканал SNN слова губернатора.
Иранское министерство культурного наследия и туризма объявило, что более 100 исторических памятников повредили в Иране в ходе атак США и Израиля, большая часть - в Тегеране, где повреждения нанесли 60 историческим памятникам, далее следуют Исфахан и Курдистан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 10 марта заявил, что дворец персидского шаха Аббаса II, сейчас - музей "Чехель-Сотун" на площади "Накш-е Джахан", включенной в список объектов наследия ЮНЕСКО, повредили в иранском городе Исфахан в результате атак США и Израиля.
