В Иране рассказали, какой ущерб США нанесли историческим памятникам

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли ущерб в 500 миллионов долларов историческим памятникам в провинции Исфахан в центральной части Ирана, сообщил губернатор Мехди Джамалинежад.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 10 марта заявил, что дворец персидского шаха Аббаса II, сейчас - музей "Чехель-Сотун" на площади "Накш-е Джахан", включенной в список объектов наследия ЮНЕСКО, повредили в иранском городе Исфахан в результате атак США и Израиля.