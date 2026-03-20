В Иране рассказали, какой ущерб США нанесли историческим памятникам

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли ущерб в 500 миллионов долларов историческим памятникам в провинции Исфахан в центральной части Ирана, сообщил губернатор Мехди Джамалинежад.
Иранское министерство культурного наследия и туризма 15 марта отметило, что не менее 56 музеев, исторических памятников, а также объектов культуры получили повреждения в Иране в ходе атак США и Израиля. Министерство уточнило, что 19 затронутых боевыми действиями объектов находятся в столичном округе, в том числе дворцовый комплекс Голестан, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 10 марта заявил, что дворец персидского шаха Аббаса II, сейчас - музей "Чехель-Сотун" на площади "Накш-е Джахан", включенной в список объектов наследия ЮНЕСКО, повредили в иранском городе Исфахан в результате атак США и Израиля.