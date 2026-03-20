Джо Кент оценил потенциал заключения сделки США с Ираном

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сейчас есть хороший потенциал для заключения сделки США с Ираном, несмотря на военную операцию, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Думаю, прямо сейчас все еще остается потенциал заключения сделки. И я думаю, что только Дональд Трамп может это сделать", - сказал он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.
По словам Кента, если Трампу удастся остановить Израиль, то у него появится пространство для переговорного маневра с Ираном.
"Он уже через своего министра торговли говорил о снятии санкций с части иранской нефти, которая уже находится в море. Я молюсь, что мы и правда движемся в этом направлении, но крайне важен тайминг. Думаю, сейчас есть большой потенциал для заключения сделки", - резюмировал экс-глава контртеррористического центра.
Ранее на неделе Кент объявил об уходе с поста из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянуты в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как их данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
