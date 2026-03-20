Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ssha-2081883082.html
Джо Кент оценил потенциал заключения сделки США с Ираном
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1248aac2630435aa987f84e24ba27d21.jpg
https://ria.ru/20260319/smi-2081608852.html
https://ria.ru/20260319/senator-2081512663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2353fea93cfd193d969893e1af25bd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Jenny KaneДжо Кент
Джо Кент - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Джо Кент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сейчас есть хороший потенциал для заключения сделки США с Ираном, несмотря на военную операцию, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Думаю, прямо сейчас все еще остается потенциал заключения сделки. И я думаю, что только Дональд Трамп может это сделать", - сказал он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
ФБР заинтересовалась Джо Кентом, выступившим против атаки на Иран
19 марта, 08:50
Но перед этим Трампу надо остановить Израиль, который не прислушивается к просьбам США не наносить удары по тем или иным целям, добавил Кент. "Они отложат это на неделю, но они не будут тебя слушать", - заявил он.
По словам Кента, если Трампу удастся остановить Израиль, то у него появится пространство для переговорного маневра с Ираном.
"Он уже через своего министра торговли говорил о снятии санкций с части иранской нефти, которая уже находится в море. Я молюсь, что мы и правда движемся в этом направлении, но крайне важен тайминг. Думаю, сейчас есть большой потенциал для заключения сделки", - резюмировал экс-глава контртеррористического центра.
Ранее на неделе Кент объявил об уходе с поста из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянуты в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как их данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Маньяк возле Трампа. Вычислен поджигатель войны с Ираном
19 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала