В США ищут специалиста для координации закупок дронов для ВСУ - РИА Новости, 20.03.2026
06:22 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ssha-2081853436.html
В США ищут специалиста для координации закупок дронов для ВСУ
Госдепартамент США объявил о поиске специалиста для координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для украинских силовых структур, выяснило... РИА Новости, 20.03.2026
Дарья Буймова
В США ищут специалиста для координации закупок дронов для ВСУ

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о поиске специалиста для координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для украинских силовых структур, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Согласно документу, официально должность называется "советник по перспективным технологиям и уполномоченный представитель по контрактам при американском посольстве в Киеве". Будущему сотруднику предлагают зарплату до 150 тысяч долларов в год, то есть более 1 миллиона рублей в месяц.
В документе указывается, что должность связана с технологически сложными закупками дронов и систем противодействия им для украинской полиции, погранслужбы и нацгвардии.
Согласно описанию вакансии, будущий сотрудник будет курировать многомиллионные контракты, формировать техтребования к беспилотникам и специализированному оборудованию, контролировать поставки, принимать работы подрядчиков и санкционировать выплаты.
Соискатель должен быть гражданином США, иметь опыт управления крупными федеральными контрактами и возможность получения допуска к секретной информации. Контракт рассчитан на год с возможностью продления до пяти лет.
