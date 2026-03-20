В США ищут специалиста для координации закупок дронов для ВСУ

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о поиске специалиста для координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для украинских силовых структур, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.

Согласно документу, официально должность называется "советник по перспективным технологиям и уполномоченный представитель по контрактам при американском посольстве в Киеве". Будущему сотруднику предлагают зарплату до 150 тысяч долларов в год, то есть более 1 миллиона рублей в месяц.

В документе указывается, что должность связана с технологически сложными закупками дронов и систем противодействия им для украинской полиции, погранслужбы и нацгвардии.

Согласно описанию вакансии, будущий сотрудник будет курировать многомиллионные контракты, формировать техтребования к беспилотникам и специализированному оборудованию, контролировать поставки, принимать работы подрядчиков и санкционировать выплаты.