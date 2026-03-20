05:06 20.03.2026
"У нас проблемы": в США раскрыли, что случится при конфликте с Россией
"У нас проблемы": в США раскрыли, что случится при конфликте с Россией
Начатая в конце февраля Соединенными Штатами операция против Ирана обнажила неудовлетворительный уровень боеспособности Вашингтона и подчеркнула уязвимость ВС... РИА Новости, 20.03.2026
"У нас проблемы": в США раскрыли, что случится при конфликте с Россией

TNI: операция в Иране выявила уязвимости ВС США в конфликте с Россией и Китаем

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя в рамках операции "Эпическая ярость"
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Начатая в конце февраля Соединенными Штатами операция против Ирана обнажила неудовлетворительный уровень боеспособности Вашингтона и подчеркнула уязвимость ВС США в потенциальном конфликте с Россией и Китаем, пишет американский журнал The National Interest.
"Операция "Эпическая ярость" выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. <…> Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией", — отмечается в публикации.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Они не победят": Такер Карлсон внезапно заговорил о войне с Россией
03:54
По словам автора материала, проблемы уже пришлось признать и в самом американском военном руководстве.
"Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. <…> У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы", — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Большой провал". На Западе запаниковали, узнав масштаб нового удара Ирана
Вчера, 05:39
Также указывается, что американские затраты на военные действия против Ирана стремительно приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы США израсходовали тысячи боеприпасов, а самолеты ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты совершили почти 7000 боевых вылетов каждый.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
 
