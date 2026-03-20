США ускоряют отправку сил на Ближний Восток, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США ускоряют отправку военых на Ближний Восток из-за операции против Ирана, передает телеканал NBC.
"США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион из Сан-Диего в ближайшие дни — раньше запланированного.
Как утверждается, военнослужащие направятся на наступательный корабль — амфибию USS Boxer, который может потребоваться в еще двух экземплярах, чтобы разместить несколько тысяч моряков.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
