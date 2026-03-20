Российские бойцы отразили воздушный налет ВСУ в Сумской области

КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Расчет системы противовоздушной обороны группировки войск "Север" отразил атаку беспилотников ВСУ по позициям штурмовиков в Сумской области, уничтожив за час 15 БПЛА, сообщил РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Казбек".

"Наша задача - вовремя обнаружить и подавить БПЛА противника. Дежурим днем и ночью. Сегодня уничтожили в нашей зоне ответственности за час 15 ударных беспилотников, пытавшихся атаковать позиции наших штурмовиков", - рассказал командир.

Он подчеркнул, что, сбивая дроны на оптоволокне, они обеспечивают безопасность продвижения штурмовикам.