Российские бойцы отразили воздушный налет ВСУ в Сумской области
Расчет системы противовоздушной обороны группировки войск "Север" отразил атаку беспилотников ВСУ по позициям штурмовиков в Сумской области, уничтожив за час 15 РИА Новости, 20.03.2026
КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Расчет системы противовоздушной обороны группировки войск "Север" отразил атаку беспилотников ВСУ по позициям штурмовиков в Сумской области, уничтожив за час 15 БПЛА, сообщил РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Казбек".
"Наша задача - вовремя обнаружить и подавить БПЛА противника. Дежурим днем и ночью. Сегодня уничтожили в нашей зоне ответственности за час 15 ударных беспилотников, пытавшихся атаковать позиции наших штурмовиков", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что, сбивая дроны на оптоволокне, они обеспечивают безопасность продвижения штурмовикам.
"Зачистили небо, доложили информацию на командный пункт и только после этого штурмовики пошли вперед", - пояснил "Казбек".