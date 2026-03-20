Чемпион Украины по картингу обучает российских военных

ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу теперь обучает военнослужащих РФ тактике ведения боя на мотоциклах в зоне СВО, рассказал РИА Новости сам спортсмен, боец 4-й бригады группировки войск "Южная" с позывным "Механ".

"С трех лет отец посадил меня в картинг. Я стал семикратным чемпионом Украины и двукратным чемпионом России по картингу, а в 11 лет меня потянуло в мотоспорт. Сейчас я одновременно и инструктор по вождению для мотоциклистов, и сам штурмовик. На мотоциклах мы "закатываемся" на позиции под Константиновкой , штурмуем и выполняем задачи", - рассказал "Механ".

По его словам, мотоциклы стали незаменимым средством не только для быстрых штурмов, но и для логистики.