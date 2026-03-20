Командир взвода РЭБ сбил 12 дронов ВСУ за выезд, защищая гражданскую машину

БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гега" установил личный рекорд, уничтожив 12 FPV-дронов ВСУ за один выезд и защитив гражданский автомобиль.

"На моем счету личный рекорд -12 FPV-дронов. Это был мой личный рекорд. Были поражены как стрелковым оружием, так и штатными средствами радиоэлектронной борьбы. Непосредственно эти дроны летели в гражданскую машину с гражданскими знаками. Была "буханка" серая", - сказал "Гега" РИА Новости.

Командир взвода рассказал, что пошел на СВО добровольцем и начинал с рядового солдатского состава, но за время службы прошел путь до командира взвода. "Гега" выполнял задачи и по прикрытию штурмовых групп, и по установке РЭБ-оборудования для защиты гражданских.