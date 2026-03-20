Командир взвода РЭБ сбил 12 дронов ВСУ за выезд, защищая гражданскую машину - РИА Новости, 20.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 20.03.2026
Командир взвода РЭБ сбил 12 дронов ВСУ за выезд, защищая гражданскую машину
Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гега" установил личный рекорд, уничтожив 12 FPV-дронов... РИА Новости, 20.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
Командир взвода РЭБ сбил 12 дронов ВСУ за выезд, защищая гражданскую машину

Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гега" установил личный рекорд, уничтожив 12 FPV-дронов ВСУ за один выезд и защитив гражданский автомобиль.
"На моем счету личный рекорд -12 FPV-дронов. Это был мой личный рекорд. Были поражены как стрелковым оружием, так и штатными средствами радиоэлектронной борьбы. Непосредственно эти дроны летели в гражданскую машину с гражданскими знаками. Была "буханка" серая", - сказал "Гега" РИА Новости.
Командир взвода рассказал, что пошел на СВО добровольцем и начинал с рядового солдатского состава, но за время службы прошел путь до командира взвода. "Гега" выполнял задачи и по прикрытию штурмовых групп, и по установке РЭБ-оборудования для защиты гражданских.
"Для прикрытия населенных пунктов Белгородчины мы используем высокие точки сотовой связи. Также мой личный рекорд то, что я залезал на вышку 80-метровую. Устанавливали аппаратуру, крепили ее. Потом, естественно, выставляли Wi-Fi-мосты для управления удаленно этой аппаратурой", - сообщил военнослужащий.
