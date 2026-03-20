ВС России уничтожили третий батальон 108-й бригады тероборны ВСУ
ВС России уничтожили третий батальон 108-й бригады тероборны ВСУ - РИА Новости, 20.03.2026
ВС России уничтожили третий батальон 108-й бригады тероборны ВСУ
Третий батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью уничтожен на запорожском тактическом направлении, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T03:18:00+03:00
2026-03-20T03:18:00+03:00
2026-03-20T03:18:00+03:00
украина
безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили третий батальон 108-й бригады тероборны ВСУ
РИА Новости: третий батальон 108-й бригады теробороны ВСУ практически уничтожен
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Третий батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью уничтожен на запорожском тактическом направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На запорожском тактическом направлении практически уничтожен весь личный состав 3-го стрелкового батальона 108 обрТро ВСУ
", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что семьи выживших военнослужащих бригады обратились к вышестоящим органам управления ВСУ, в том числе к военному омбудсмену Украины
, с целью добиться вывода батальона в тыловые районы для восстановления боеспособности.
"Ветераны,... родные и близкие воинов, запишите видеообращение, пожалуйста, о необходимости срочной помощи и ротации батальона. Выскажите все, как понимаете и знаете. Видео мы запустим, запросы на руководство бригады, обращение к омбудсмену, все это завтра уже полетит по инстанциям. Спасаем своих", - говорится в обращении родственников, которое предоставил собеседник агентства.