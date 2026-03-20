Врач объяснила, почему люди делятся на "сов" и "жаворонков"
Врач объяснила, почему люди делятся на "сов" и "жаворонков" - РИА Новости, 20.03.2026
Врач объяснила, почему люди делятся на "сов" и "жаворонков"
Гены влияют на продолжительность циркадного ритма человека, у "жаворонков" цикл короче 24 часов, у "сов" - длиннее, рассказала РИА Новости врач-сомнолог,... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T03:10:00+03:00
2026-03-20T03:10:00+03:00
2026-03-20T03:10:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Врач объяснила, почему люди делятся на "сов" и "жаворонков"
РИА Новости: за хронотип человека отвечают гены
МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Гены влияют на продолжительность циркадного ритма человека, у "жаворонков" цикл короче 24 часов, у "сов" - длиннее, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Хронотип - генетически обусловленный механизм. Ученые нашли гены, которые влияют на продолжительность нашего внутреннего циркадного цикла. У "жаворонков" цикл короче средних 24 часов, у "сов" - длиннее. Если есть необходимость соответствовать социально приемлемому времени, возможна коррекция", - рассказала врач.
Но, по ее словам, несмотря на генетику, хронотип меняется в течение жизни: дети чаще "жаворонки", подростки и молодые люди - "совы", а с возрастом люди снова становятся "ранними пташками".
Циркадные ритмы (циркадный цикл) - это внутренние 24-часовые "биологические часы" организма, регулирующие циклы сна, бодрствования, обмена веществ и выработки гормонов, адаптируя их к смене дня и ночи.