Врач объяснила, почему люди делятся на "сов" и "жаворонков"

МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Гены влияют на продолжительность циркадного ритма человека, у "жаворонков" цикл короче 24 часов, у "сов" - длиннее, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Хронотип - генетически обусловленный механизм. Ученые нашли гены, которые влияют на продолжительность нашего внутреннего циркадного цикла. У "жаворонков" цикл короче средних 24 часов, у "сов" - длиннее. Если есть необходимость соответствовать социально приемлемому времени, возможна коррекция", - рассказала врач.

Но, по ее словам, несмотря на генетику, хронотип меняется в течение жизни: дети чаще "жаворонки", подростки и молодые люди - "совы", а с возрастом люди снова становятся "ранними пташками".