СПЧ предложил создать единый реестр домашних собак - РИА Новости, 20.03.2026
17:25 20.03.2026
СПЧ предложил создать единый реестр домашних собак
общество
россия
валерий фадеев
александр бастрыкин
домашние животные
собаки
СПЧ предложил создать единый реестр домашних собак

СПЧ предложил создать реестр домашних собак с обязательной регистрацией хозяев

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться, сообщили в СПЧ.
В Совете подчеркнули, что глава СПЧ Валерий Фадеев направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину предложения СПЧ по по предотвращению случаев нападения домашних и бродячих собак на людей.
Йоркширский терьер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
5 ноября 2025, 03:53
"Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.
В то же время в Совете предлагают на федеральном уровне ввести ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации.
"Регистрация собак должна быть сопряжена с их обязательным чипированием. Для уязвимых категорий граждан можно предусмотреть льготы по оплате чипирования. Что касается сельской местности, то предусмотреть ввод чипирования и регистрации для населенных пунктов, где проживает от 10 тысяч человек", - отмечается в сообщении.
В Совете добавили, что для владельцев собак крупных пород необходимо ввести требование о прохождении кинологических курсов, данные о которых будут вноситься в реестр. Так, лицо, не прошедшее курсы, должно быть лишено права приобретения собаки.
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
16 марта 2025, 11:10
Кроме того, СПЧ предлагает сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак. А также сделать обязательным для застройщиков строительство площадок для выгула и дрессировки в районе.
"Рассчитываю, что Александр Иванович (Бастрыкин - ред.) поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы… Наши люди должны осознать, что большая собака - это большая ответственность", - приводятся слова Фадеева в сообщении.
Собаки - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных
26 марта 2025, 15:51
 
