СПЧ предложил создать единый реестр домашних собак

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться, сообщили в СПЧ.
В Совете подчеркнули, что глава СПЧ Валерий Фадеев направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину предложения СПЧ по по предотвращению случаев нападения домашних и бродячих собак на людей.
"Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.
В то же время в Совете предлагают на федеральном уровне ввести ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации.
"Регистрация собак должна быть сопряжена с их обязательным чипированием. Для уязвимых категорий граждан можно предусмотреть льготы по оплате чипирования. Что касается сельской местности, то предусмотреть ввод чипирования и регистрации для населенных пунктов, где проживает от 10 тысяч человек", - отмечается в сообщении.
В Совете добавили, что для владельцев собак крупных пород необходимо ввести требование о прохождении кинологических курсов, данные о которых будут вноситься в реестр. Так, лицо, не прошедшее курсы, должно быть лишено права приобретения собаки.
Кроме того, СПЧ предлагает сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак. А также сделать обязательным для застройщиков строительство площадок для выгула и дрессировки в районе.
"Рассчитываю, что Александр Иванович (Бастрыкин - ред.) поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы… Наши люди должны осознать, что большая собака - это большая ответственность", - приводятся слова Фадеева в сообщении.
