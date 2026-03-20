СПЧ предложил создать единый реестр домашних собак

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться, сообщили в СПЧ.

"Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

В то же время в Совете предлагают на федеральном уровне ввести ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации.

"Регистрация собак должна быть сопряжена с их обязательным чипированием. Для уязвимых категорий граждан можно предусмотреть льготы по оплате чипирования. Что касается сельской местности, то предусмотреть ввод чипирования и регистрации для населенных пунктов, где проживает от 10 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

В Совете добавили, что для владельцев собак крупных пород необходимо ввести требование о прохождении кинологических курсов, данные о которых будут вноситься в реестр. Так, лицо, не прошедшее курсы, должно быть лишено права приобретения собаки.

Кроме того, СПЧ предлагает сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак. А также сделать обязательным для застройщиков строительство площадок для выгула и дрессировки в районе.