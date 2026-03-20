Во Владимирской области на девочку упал снег с крыши дома

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Восьмилетняя девочка в городе Кольчугино Владимирской области попала в больницу с травмами после падения на нее с крыши многоквартирного дома снега с наледью, возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре и СУСК РФ по региону.