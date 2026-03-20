FT узнала, что может помешать США сопровождать суда в Ормузском проливе

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Осуществлению Соединенными Штатами операции по военному сопровождению судов в Ормузском проливе может помешать недоступность нужного количества эсминцев, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего представителя Пентагона.
Как отмечает газета, из примерно 74 эсминцев в составе американского флота в настоящее время лишь около трети развернуты в разных частях света, еще треть готовится к развертыванию в ближайшие шесть месяцев, а оставшаяся треть находится на техническом обслуживании.
По данным Financial Times, в настоящее время США располагают в регионе 14 эсминцами, шесть из которых входят в состав авианосных групп. В связи с этим многие из них могут быть недоступны для выполнения задач по сопровождению.
В понедельник Трамп заявил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
17 марта, 17:05