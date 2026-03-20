Рейтинг@Mail.ru
Японский ученый назвал главный фактор риска внезапной смерти - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/smert-2081848672.html
Японский ученый назвал главный фактор риска внезапной смерти
Японский ученый назвал главный фактор риска внезапной смерти - РИА Новости, 20.03.2026
Японский ученый назвал главный фактор риска внезапной смерти
Малоподвижный образ жизни можно считать одним из главных факторов риска внезапной сердечной смерти в современном обществе, рассказал РИА Новости доцент... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T04:48:00+03:00
2026-03-20T04:48:00+03:00
общество
россия
япония
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html
https://ria.ru/20251026/starenie-2050638831.html
https://ria.ru/20250903/serdtse-2039399195.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, япония, здоровье - общество
Общество, Россия, Япония, Здоровье - Общество
Японский ученый назвал главный фактор риска внезапной смерти

РИА Новости: малоподвижный образ жизни повышает риск внезапной смерти

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Малоподвижный образ жизни можно считать одним из главных факторов риска внезапной сердечной смерти в современном обществе, рассказал РИА Новости доцент медицинского факультета Университета Токай Сётаро Исодзаки.
"В нашем исследовании у людей, которые вели более активный образ жизни, риск внезапной сердечной смерти был примерно на 50% ниже по сравнению с теми, кто был менее активен", — отметил он.
Внезапная сердечная смерть — это неожиданная смерть, связанная с нарушением работы сердца и происходящая в течение короткого времени после появления симптомов или без них у людей без сопутствующих тяжёлых заболеваний.
Исодзаки и группа учёных проанализировали данные более чем десяти тысяч человек, за которыми наблюдали около 28 лет, сравнив уровень физической активности и частоту случаев внезапной сердечной смерти. Анализ показал, что у людей с более высоким уровнем активности риск оставался значительно ниже даже после учёта возраста, образа жизни и состояния здоровья.
По словам учёного, низкая физическая активность часто сочетается с другими факторами, которые сами по себе могут повышать вероятность внезапной смерти.
"У людей с низким уровнем активности чаще встречаются хронические заболевания или особенности образа жизни, которые изначально повышают риск. Мы учитывали эти факторы статистически, однако полностью исключить их влияние невозможно", — пояснил Исодзаки.
При этом, как отметил исследователь, важную роль играет не только уровень активности в молодости, но и текущий образ жизни.
«
"Наши результаты показывают, что риск внезапной сердечной смерти в большей степени зависит от текущего уровня физической активности. Это означает, что даже если человек начинает больше двигаться в среднем или пожилом возрасте, это может снизить риск", — сказал он.
Исодзаки добавил, что в исследовании учитывалась физическая активность в широком смысле, включая повседневные движения, отдых и активность во время передвижения. Кроме того, анализ не выявил различий во влиянии физической активности на риск внезапной смерти у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и без них.
"При этом необходимо учитывать, что речь идёт о наблюдательном исследовании, поэтому полностью исключить влияние других факторов невозможно", — заключил учёный.
ОбществоРоссияЯпонияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала