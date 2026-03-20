Японский ученый назвал главный фактор риска внезапной смерти

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Малоподвижный образ жизни можно считать одним из главных факторов риска внезапной сердечной смерти в современном обществе, рассказал РИА Новости доцент медицинского факультета Университета Токай Сётаро Исодзаки.

"В нашем исследовании у людей, которые вели более активный образ жизни, риск внезапной сердечной смерти был примерно на 50% ниже по сравнению с теми, кто был менее активен", — отметил он.

Внезапная сердечная смерть — это неожиданная смерть, связанная с нарушением работы сердца и происходящая в течение короткого времени после появления симптомов или без них у людей без сопутствующих тяжёлых заболеваний.

Исодзаки и группа учёных проанализировали данные более чем десяти тысяч человек, за которыми наблюдали около 28 лет, сравнив уровень физической активности и частоту случаев внезапной сердечной смерти. Анализ показал, что у людей с более высоким уровнем активности риск оставался значительно ниже даже после учёта возраста, образа жизни и состояния здоровья.

По словам учёного, низкая физическая активность часто сочетается с другими факторами, которые сами по себе могут повышать вероятность внезапной смерти.

"У людей с низким уровнем активности чаще встречаются хронические заболевания или особенности образа жизни, которые изначально повышают риск. Мы учитывали эти факторы статистически, однако полностью исключить их влияние невозможно", — пояснил Исодзаки.

При этом, как отметил исследователь, важную роль играет не только уровень активности в молодости, но и текущий образ жизни.

« "Наши результаты показывают, что риск внезапной сердечной смерти в большей степени зависит от текущего уровня физической активности. Это означает, что даже если человек начинает больше двигаться в среднем или пожилом возрасте, это может снизить риск", — сказал он.

Исодзаки добавил, что в исследовании учитывалась физическая активность в широком смысле, включая повседневные движения, отдых и активность во время передвижения. Кроме того, анализ не выявил различий во влиянии физической активности на риск внезапной смерти у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и без них.