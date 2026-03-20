В Новосибирской области почти завершили изъятие скота в очагах пастереллеза

НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. В Новосибирской области завершают изъятие скота в местах локализации пастереллеза, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

"У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее , <...> где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет", — сказал он.

Новых случаев заболевания в том числе на сельхозпредприятиях нет, добавил Нешумов. По его словам, доля пострадавших организованных хозяйств по сравнению с общим их количеством в области не значительная. Соответствующие меры поддержки разрабатываются. Общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.

С января в пяти районах региона ввели карантин из-за распространения пастереллеза. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.