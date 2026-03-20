В Новосибирской области почти завершили изъятие скота в очагах пастереллеза
2026-03-20T08:09:00+03:00
Новосибирская область, Ордынский район, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Происшествия
НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. В Новосибирской области завершают изъятие скота в местах локализации пастереллеза, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, <...> где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет", — сказал он.
Новых случаев заболевания в том числе на сельхозпредприятиях нет, добавил Нешумов. По его словам, доля пострадавших организованных хозяйств по сравнению с общим их количеством в области не значительная. Соответствующие меры поддержки разрабатываются. Общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.
С января в пяти районах региона ввели карантин из-за распространения пастереллеза. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.
В области ввели режим ЧС для ускорения борьбы с заболеванием, сейчас идут работы по дезинфекции. Правительство направило туда рабочую группу для проверки. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта
, пастереллез в Новосибирской области
приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация под контролем.