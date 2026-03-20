Рейтинг@Mail.ru
СК: осужденный Антонюк помогал со средствами связи для терактов в России - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/sk-2081987906.html
СК: осужденный Антонюк помогал со средствами связи для терактов в России
Заочно осужденный один из организаторов терактов в РФ Дмитрий Антонюк причастен к передаче средств связи, использованных диверсионными группами при подрывах в... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260320/sk-2081982995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Белгородская область, Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заочно осужденный один из организаторов терактов в РФ Дмитрий Антонюк причастен к передаче средств связи, использованных диверсионными группами при подрывах в Брянской и Белгородской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По заданию Антонюка, действующего в интересах спецслужб Украины, супруги Туриевы и Косяченко в 2022-2023 годах неоднократно приобретали на территории Москвы, а затем активировали и отправляли на Украину средства мобильной связи для их последующей передачи членам украинских диверсионных групп", - сказала она.
По словам Петренко, данные средства использовались украинскими диверсантами при двух подрывах на участках железной дороги в Брянской области в мае 2023 года, подрыве на железной дороге в Белгородской области в июне 2023 года, повлекших крушение железнодорожных составов, а также минировании транспортной инфраструктуры в Белгородской области в июне 2023 года и атаке с помощью БПЛА на объект Минобороны в Калужской области в августе 2023 года.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Организатор терактов, действовавший по указке Киева, заочно получил 29 лет
Вчера, 15:47
 
РоссияБелгородская областьУкраинаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала