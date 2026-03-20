СК: осужденный Антонюк помогал со средствами связи для терактов в России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заочно осужденный один из организаторов терактов в РФ Дмитрий Антонюк причастен к передаче средств связи, использованных диверсионными группами при подрывах в Брянской и Белгородской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.