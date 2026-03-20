СК: осужденный Антонюк помогал со средствами связи для терактов в России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заочно осужденный один из организаторов терактов в РФ Дмитрий Антонюк причастен к передаче средств связи, использованных диверсионными группами при подрывах в Брянской и Белгородской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По заданию Антонюка, действующего в интересах спецслужб Украины, супруги Туриевы и Косяченко в 2022-2023 годах неоднократно приобретали на территории Москвы, а затем активировали и отправляли на Украину средства мобильной связи для их последующей передачи членам украинских диверсионных групп", - сказала она.
По словам Петренко, данные средства использовались украинскими диверсантами при двух подрывах на участках железной дороги в Брянской области в мае 2023 года, подрыве на железной дороге в Белгородской области в июне 2023 года, повлекших крушение железнодорожных составов, а также минировании транспортной инфраструктуры в Белгородской области в июне 2023 года и атаке с помощью БПЛА на объект Минобороны в Калужской области в августе 2023 года.