Организатор терактов, действовавший по указке Киева, заочно получил 29 лет

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Один из организаторов терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях Дмитрий Антонюк, действовавший по указке Киева, заочно приговорен к 29 годам заключения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно в отношении Дмитрия Антонюка (Прокопьева, Дорина)... Приговором суда Антонюку заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 29 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении ряда преступлений по статье теракт. В настоящее время Антонюк объявлен в международный розыск, он арестован. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на многомиллионные суммы.
Установлено, что Антонюк, действуя в составе орггруппы в интересах спецслужб Украины, в 2022-2023 годах организовал приобретение и отправку гражданами РФ Дмитрием Туриевым, Татьяной Туриевой и Максимом Косяченко средств для совершения терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях.
Подчеркивается, что супруги Туриевы и Косяченко ранее приговорены к длительным срокам лишения свободы.