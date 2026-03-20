Организатор терактов, действовавший по указке Киева, заочно получил 29 лет

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Один из организаторов терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях Дмитрий Антонюк, действовавший по указке Киева, заочно приговорен к 29 годам заключения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Он признан виновным в совершении ряда преступлений по статье теракт. В настоящее время Антонюк объявлен в международный розыск, он арестован. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на многомиллионные суммы.