Во Владимирской области шесть человек пострадали из-за инцидента с газом

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК России.

Отмечается, что по факту хлопка газа в жилом доме на улице Писцова в городе Костерево возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).