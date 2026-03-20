МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре - РИА Новости, 20.03.2026
18:06 20.03.2026
МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре
МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре - РИА Новости, 20.03.2026
МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре
Удары Израиля по военной инфраструктуре на юге Сирии являются грубым нарушением суверенитета республики и нарушают принципы международного права, говорится в... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:06:00+03:00
2026-03-20T18:06:00+03:00
сирия
израиль
в мире, сирия, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Сирия, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре

МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре на юге страны

БЕЙРУТ, 20 мар — РИА Новости. Удары Израиля по военной инфраструктуре на юге Сирии являются грубым нарушением суверенитета республики и нарушают принципы международного права, говорится в заявлении МИД Сирии в пятницу.
"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает израильскую агрессию, направленную против военной инфраструктуры на юге Сирии, что является грубым нарушением принципов международного права и Устава ООН, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны", - написано в заявлении.
В ведомстве отметили, что эта новая "агрессия", осуществляемая под надуманными предлогами, является продолжением политики эскалации, проводимой израильской стороной, и попыткой вмешательства во внутренние дела с целью подрыва безопасности и стабильности в регионе.
В МИД Сирии возложили на Израиль полную ответственность за последствия данной эскалации и призвали международное сообщество, прежде всего Совет Безопасности ООН, выполнить свои обязательства и положить конец продолжающейся политике агрессии и угроз в отношении Сирии и всего региона.
Ранее в пятницу армия Израиля заявила, что в ночные часы нанесла удары по штабам и вооружению на военных объектах сирийских властей на юге страны в ответ на события, произошедшие накануне, в ходе которых, по ее данным, были атакованы представители друзской общины в провинции Сувейда.
В заявлении Израиля подчеркивается, что армия "не допустит нанесения вреда друзам в Сирии и продолжит действовать для их защиты", а также будет и далее следить за развитием ситуации на юге страны и действовать в соответствии с указаниями политического руководства.
