МИД Сирии осудил удары Израиля по военной инфраструктуре

БЕЙРУТ, 20 мар — РИА Новости. Удары Израиля по военной инфраструктуре на юге Сирии являются грубым нарушением суверенитета республики и нарушают принципы международного права, говорится в заявлении МИД Сирии в пятницу.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает израильскую агрессию, направленную против военной инфраструктуры на юге Сирии , что является грубым нарушением принципов международного права и Устава ООН , а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны", - написано в заявлении.

В ведомстве отметили, что эта новая "агрессия", осуществляемая под надуманными предлогами, является продолжением политики эскалации, проводимой израильской стороной, и попыткой вмешательства во внутренние дела с целью подрыва безопасности и стабильности в регионе.

В МИД Сирии возложили на Израиль полную ответственность за последствия данной эскалации и призвали международное сообщество, прежде всего Совет Безопасности ООН, выполнить свои обязательства и положить конец продолжающейся политике агрессии и угроз в отношении Сирии и всего региона.

Ранее в пятницу армия Израиля заявила, что в ночные часы нанесла удары по штабам и вооружению на военных объектах сирийских властей на юге страны в ответ на события, произошедшие накануне, в ходе которых, по ее данным, были атакованы представители друзской общины в провинции Сувейда.