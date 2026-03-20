Берн приостановил экспорт оружия странам, воюющим на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Швейцария приостанавливает экспорт военного оборудования странам, вовлечённым в конфликт на Ближнем Востоке, включая США, из-за противоречия закону о нейтралитете, сообщил в пятницу кабмин конфедерации.

"Федеральный совет оценил последствия применения закона о нейтралитете к экспорту в государства, участвующие в войне в Иране . Экспорт военной техники в страны, вовлеченные в международный вооруженный конфликт с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта", - говорится в пресс-релизе правительства.

Сообщается, что существующие разрешения и экспорт других товаров отныне будут регулярно пересматриваться межведомственной группой экспертов для обеспечения их соответствия закону о нейтралитете.

"В настоящее время экспорт военной техники в Соединенные Штаты не разрешен. Это связано с участием страны в международном вооруженном конфликте… То же касается Ирана", - указали в кабмине.

Отмечается, что после 28 февраля все новые запросы на поставки со стороны Вашингтона были отклонены. Также власти напомнили, что "уже многие годы" не разрешают поставки военного оборудования в Израиль

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока