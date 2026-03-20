15:38 20.03.2026
Берн приостановил экспорт оружия странам, воюющим на Ближнем Востоке
ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Швейцария приостанавливает экспорт военного оборудования странам, вовлечённым в конфликт на Ближнем Востоке, включая США, из-за противоречия закону о нейтралитете, сообщил в пятницу кабмин конфедерации.
"Федеральный совет оценил последствия применения закона о нейтралитете к экспорту в государства, участвующие в войне в Иране. Экспорт военной техники в страны, вовлеченные в международный вооруженный конфликт с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта", - говорится в пресс-релизе правительства.
Сообщается, что существующие разрешения и экспорт других товаров отныне будут регулярно пересматриваться межведомственной группой экспертов для обеспечения их соответствия закону о нейтралитете.
"В настоящее время экспорт военной техники в Соединенные Штаты не разрешен. Это связано с участием страны в международном вооруженном конфликте… То же касается Ирана", - указали в кабмине.
Отмечается, что после 28 февраля все новые запросы на поставки со стороны Вашингтона были отклонены. Также власти напомнили, что "уже многие годы" не разрешают поставки военного оборудования в Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
