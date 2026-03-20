Рейтинг@Mail.ru
Шредер усомнился в возможностях США и Израиля победить Иран - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/shreder-2082009435.html
Шредер усомнился в возможностях США и Израиля победить Иран
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер усомнился в возможностях США и Израиля одержать победу в начатой ими войне против Ирана. РИА Новости, 20.03.2026
в мире
иран
германия
сша
герхард шредер
дональд трамп
кайя каллас
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956337253_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_4ae4cfc9a9aae64a896d0938e1782add.jpg
https://ria.ru/20260320/iran-2081851915.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081867162.html
иран
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956337253_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_78a209a447f3b5c3148d33e8ea6c252d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Германия, США, Герхард Шредер, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер усомнился в возможностях США и Израиля одержать победу в начатой ими войне против Ирана.
"То, что там (в Иране - ред.) делают американцы и израильтяне, я считаю безнадежным. По сути, это война, которая ведется также по идеологическим причинам, которую нельзя по-настоящему выиграть", - сказал Шрёдер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Он также признался, что происходящее вокруг Ирана очень сильно напоминает ему войну во Вьетнаме. Экс-канцлер ФРГ также указал, что США и Израиль недооценивают силу сопротивления Ирана.
Оценивая действия нынешнего правительства ФРГ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, Шрёдер отметил, что поддерживает принятое решение по отказу от прямого вмешательства в конфликт.
"Этого нельзя делать, ни в коем случае", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, должна ли Германия участвовать в возможной военной миссии для разблокировки Ормузского пролива.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ряд стран, включая Германию, прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Берлин уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала