Шредер усомнился в возможностях США и Израиля победить Иран

БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер усомнился в возможностях США и Израиля одержать победу в начатой ими войне против Ирана.
"То, что там (в Иране - ред.) делают американцы и израильтяне, я считаю безнадежным. По сути, это война, которая ведется также по идеологическим причинам, которую нельзя по-настоящему выиграть", - сказал Шрёдер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Оценивая действия нынешнего правительства ФРГ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, Шрёдер отметил, что поддерживает принятое решение по отказу от прямого вмешательства в конфликт.
"Этого нельзя делать, ни в коем случае", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, должна ли Германия участвовать в возможной военной миссии для разблокировки Ормузского пролива.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ряд стран, включая Германию, прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Берлин уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.