Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
https://ria.ru/20260320/shpion-2081930127.html
Как советские разведчики ловили немецких шпионов
Как советские разведчики ловили немецких шпионов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105845/14/1058451471_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_1d18748ea505a37cf78317c951bfec48.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105845/14/1058451471_163:0:2839:2007_1920x0_80_0_0_bccb058b17609faac2509e837a195613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как советские разведчики ловили немецких шпионов

© РИА Новости / Самарий Гурарий
Немецкий солдат выходит из леса с поднятыми вверх руками
Немецкий солдат выходит из леса с поднятыми вверх руками
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Как советские солдаты могли вычислить врага, идеально говорящего на русском языке? Нашелся способ, который работал с точностью сто процентов.
Какое решение подсказала красноармейцам смекалка? И почему этот метод назвали "шибболет"?

Что такое шибболет

"Шибболеты упоминаются еще в Библии. После разгрома ефремлян галаадцы придумали, как отличить своих от чужих: на постах всех прибывших просили произнести слово "шибболет" — "поток воды", — объяснил историк Юрий Московский.
Ефремляне не могли выговорить звук "ш" — его просто не было в их языке. Получалось смешное "сибболет", и враг выдавал себя.
В XIV веке французские шпионы пытались спрятаться среди фламандцев. Те заставляли произнести — "щит и друг". Французский акцент выдавал их. Их мышцы не подчинялись мозгу.
В XVI веке жители Фрисландии восстали и захватили портовый город. Экипажи требовали впустить их, клялись жизнями и отлично разговаривали на местном языке. Восставшие придумали пароль: "Масло, ржаной хлеб и зеленый сыр — кто не может выговорить, ненастоящий фриз". Множество экипажей прокололись.
С тех пор метод получил имя — шибболет. Переучиться произносить звуки, которых в родном языке солдата попросту нет, во взрослом возрасте было почти невозможно.

Какими словами вычисляли предателей

Во времена Великой Отечественной войны советская разведка вооружилась этим знанием. Перед ними был враг, идеально говорящий по-русски, знающий названия улиц. Его выдавало всего одно простое слово — "дорога".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПарадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне
В немецком звук "д" работает иначе — немцы оглушают звонкие согласные, получая глухое "т". Именно поэтому вместо "дороги" звучало чужое "тарока".
Метод работал везде. Британцы проверяли немцев на букве "w" — немцы произносили как "в", англичане как нечто среднее между “в” и “уо”. Голландцы ловили на "sch" — их мягкое "сх" против немецкого "ш". Такие привычки преодолеть было просто невозможно.
Поляки использовали шипящие звуки — такое их количество и разнообразие чужестранцу было недоступно. Японцы не имели буквы "л" — заменяли на "р", что также легко их выдавало, например при произнесении “lollapalooza”. Финны проверяли русских словом "один". Тесты были простыми, но безошибочными
Во времена войны это спасало жизни. Одно слово неправильно — и диверсант раскрыт до того, как мог нанести вред. Правду может скрыть подготовка, но язык остается предателем. История учит: даже идеальный шпион не спасется от собственного языка.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала