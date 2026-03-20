Как советские разведчики ловили немецких шпионов

Немецкий солдат выходит из леса с поднятыми вверх руками

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Как советские солдаты могли вычислить врага, идеально говорящего на русском языке? Нашелся способ, который работал с точностью сто процентов.

Какое решение подсказала красноармейцам смекалка? И почему этот метод назвали "шибболет"?

Что такое шибболет

"Шибболеты упоминаются еще в Библии. После разгрома ефремлян галаадцы придумали, как отличить своих от чужих: на постах всех прибывших просили произнести слово "шибболет" — "поток воды", — объяснил историк Юрий Московский.

Ефремляне не могли выговорить звук "ш" — его просто не было в их языке. Получалось смешное "сибболет", и враг выдавал себя.

В XIV веке французские шпионы пытались спрятаться среди фламандцев. Те заставляли произнести — "щит и друг". Французский акцент выдавал их. Их мышцы не подчинялись мозгу.

В XVI веке жители Фрисландии восстали и захватили портовый город. Экипажи требовали впустить их, клялись жизнями и отлично разговаривали на местном языке. Восставшие придумали пароль: "Масло, ржаной хлеб и зеленый сыр — кто не может выговорить, ненастоящий фриз". Множество экипажей прокололись.

С тех пор метод получил имя — шибболет. Переучиться произносить звуки, которых в родном языке солдата попросту нет, во взрослом возрасте было почти невозможно.

Какими словами вычисляли предателей

Во времена Великой Отечественной войны советская разведка вооружилась этим знанием. Перед ними был враг, идеально говорящий по-русски, знающий названия улиц. Его выдавало всего одно простое слово — "дорога".

© РИА Новости Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне

В немецком звук "д" работает иначе — немцы оглушают звонкие согласные, получая глухое "т". Именно поэтому вместо "дороги" звучало чужое "тарока".

Метод работал везде. Британцы проверяли немцев на букве "w" — немцы произносили как "в", англичане как нечто среднее между “в” и “уо”. Голландцы ловили на "sch" — их мягкое "сх" против немецкого "ш". Такие привычки преодолеть было просто невозможно.

Поляки использовали шипящие звуки — такое их количество и разнообразие чужестранцу было недоступно. Японцы не имели буквы "л" — заменяли на "р", что также легко их выдавало , например при произнесении “lollapalooza”. Финны проверяли русских словом "один". Тесты были простыми, но безошибочными