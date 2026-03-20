Группировка "Север" за месяц уничтожила 65 складов в Харьковской области

КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала месяца уничтожили более 65 мест хранения имущества ВСУ в Харьковской области, в том числе и пункты хранения топлива, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".