Группировка "Север" за месяц уничтожила 65 складов в Харьковской области

КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала месяца уничтожили более 65 мест хранения имущества ВСУ в Харьковской области, в том числе и пункты хранения топлива, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
«
Уточняется, что в ходе воздушной разведки отмечается каждая точка выгрузки и места полевого хранения горюче-смазочных материалов, боекомплекта и провианта противника.
«
"Подразделения войск беспилотных систем задействуют ударные FPV-дроны, коптеры с системой сбросов осколочно-фугасных и зажигательных боеприпасов", - уточнил "Карта".
