Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/semya-2081839818.html
В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи
В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи - РИА Новости, 20.03.2026
В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи
Понятие "студенческая семья" закрепили в региональном законе Московской области, теперь таким семьям доступны специальные меры поддержки, включая приоритетное... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T02:39:00+03:00
2026-03-20T02:39:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058617203_0:177:3012:1871_1920x0_80_0_0_ea993384049e9d86933c0c8430d84211.jpg
https://ria.ru/20260305/vyplaty-2078723537.html
https://ria.ru/20260220/putin-2075902590.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058617203_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_90addb9981b495924df3dffdcaeafcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума
В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи

В Подмосковье законодательно закрепили понятие студенческой семьи

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМама с ребенком на пляже
Мама с ребенком на пляже - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Мама с ребенком на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Понятие "студенческая семья" закрепили в региональном законе Московской области, теперь таким семьям доступны специальные меры поддержки, включая приоритетное заселение в общежития и содействие в трудоустройстве, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Принятым законом мы закрепили понятие студенческой семьи в региональном законодательстве. Теперь студенческие семьи считаются отдельной, особой подкатегорией. Это значит, что они получают право на поддержку вне зависимости от мер, которые уже оказывались отдельным членам семьи", - сказал Брынцалов.
Спикер Мособлдумы отметил, что закрепление понятия позволит оказывать студенческим семьям новые меры поддержки и расширять уже действующие. В частности, в Подмосковье уже предусмотрена такая поддержка как приоритетное право на заселение в общежития, содействие в трудоустройстве, комнаты временного пребывания матери и ребенка в вузах.
"Мы проведем тщательный анализ того, как работают действующие меры, будем собирать обратную связь. И если в процессе этого анализа мы увидим, что появляются новые жизненные ситуации, требующие законодательного регулирования, – мы будем оперативно разрабатывать и внедрять дополнительные механизмы поддержки", - добавил Брынцалов.
К категории "студенческая семья" относятся семьи, в которых оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет получают среднее профессиональное или высшее образование.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала