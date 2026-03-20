В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи
Понятие "студенческая семья" закрепили в региональном законе Московской области, теперь таким семьям доступны специальные меры поддержки, включая приоритетное... РИА Новости, 20.03.2026
В Подмосковье законодательно закрепили понятие студенческой семьи
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Понятие "студенческая семья" закрепили в региональном законе Московской области, теперь таким семьям доступны специальные меры поддержки, включая приоритетное заселение в общежития и содействие в трудоустройстве, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Принятым законом мы закрепили понятие студенческой семьи в региональном законодательстве. Теперь студенческие семьи считаются отдельной, особой подкатегорией. Это значит, что они получают право на поддержку вне зависимости от мер, которые уже оказывались отдельным членам семьи", - сказал Брынцалов
.
Спикер Мособлдумы
отметил, что закрепление понятия позволит оказывать студенческим семьям новые меры поддержки и расширять уже действующие. В частности, в Подмосковье
уже предусмотрена такая поддержка как приоритетное право на заселение в общежития, содействие в трудоустройстве, комнаты временного пребывания матери и ребенка в вузах.
"Мы проведем тщательный анализ того, как работают действующие меры, будем собирать обратную связь. И если в процессе этого анализа мы увидим, что появляются новые жизненные ситуации, требующие законодательного регулирования, – мы будем оперативно разрабатывать и внедрять дополнительные механизмы поддержки", - добавил Брынцалов.
К категории "студенческая семья" относятся семьи, в которых оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет получают среднее профессиональное или высшее образование.