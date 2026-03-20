Кустурица анонсировал съемки фильма по повести Распутина

БЕЛГРАД, 20 мар – РИА Новости. Съемки в Сербии фильма по повести "Последний срок" Валентина Распутина начнутся через месяц с намерением, чтобы лента была готова к показу в январе 2027 года, сообщил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.