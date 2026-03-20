Росавиация классифицировала падение самолета в Подмосковье как катастрофу - РИА Новости, 20.03.2026
18:33 20.03.2026
Росавиация классифицировала падение самолета в Подмосковье как катастрофу
Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета Alto NG под Коломной, в результате которого погибли два человека, как катастрофу, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:33:00+03:00
происшествия
коломна
россия
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
межгосударственный авиационный комитет
Росавиация классифицировала падение самолета в Подмосковье как катастрофу

Росавиация классифицировала падение самолета в районе Коломны как катастрофу

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиМесто падения легкомоторного самолета в городском округе Коломна
Место падения легкомоторного самолета в городском округе Коломна
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Место падения легкомоторного самолета в городском округе Коломна
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета Alto NG под Коломной, в результате которого погибли два человека, как катастрофу, сообщили в ведомстве.
В пятницу в главном управлении МЧС России по Московской области сообщали о падении легкомоторного самолета в Коломне, в результате крушения погибли два человека.
"Сегодня около 15.30 мск при выполнении полета в районе подмосковного города Коломна произошло падение частного легкомоторного самолета Alto NG (регистрационный номер RA-3401G). По данным МЧС России, на борту воздушного судна находились два человека, оба погибли. Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу", - говорится в сообщении.
Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Центрального межрегионального территориального управления Росавиации, отметили в пресс-релизе.
