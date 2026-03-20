12:06 20.03.2026 (обновлено: 12:50 20.03.2026)
Сертификацию самолета МС-21 запланировали на конец года
Сертификацию самолета МС-21 запланировали на конец года
Завершить сертификацию российского лайнера МС-21 планируется к концу текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса... РИА Новости, 20.03.2026
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
мс-21
технологии
архангельск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, МС-21, Технологии, Архангельск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Завершить сертификацию российского лайнера МС-21 планируется к концу текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
"МС-21-310. Выполнено уже на сегодня 30% полетной программы, еще до конца года нужно выполнить порядка 200 полетов и проверить 250 доказательных документов. Планируем с коллегами работу завершить к концу этого года" - сказал Ядров.
В настоящее время лайнер находится в Архангельске для испытаний в условиях обледенения.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
