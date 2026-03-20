Комплексы "Панцирь" могут сбивать ракеты "Фламинго", рассказали в "Ростехе"

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" способны сбивать не только беспилотники, но также снаряды HARM и HIMARS, баллистические ракеты ATACMS и крылатые, в том числе Storm Shadow и "Фламинго", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Панцирь-С" отличается мобильностью и высокой огневой мощью, рассказали в пресс-службе. Он предназначен для защиты военных и административно-промышленных объектов и районов от самолётов, вертолётов, беспилотников, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов, подчеркнули в госкорпорации.