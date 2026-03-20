Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/rostekh-2081860542.html
Комплексы "Панцирь" могут сбивать ракеты "Фламинго", рассказали в "Ростехе"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20260320/rostehi-2081859445.html
https://ria.ru/20260208/pantsir-2073036513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" способны сбивать не только беспилотники, но также снаряды HARM и HIMARS, баллистические ракеты ATACMS и крылатые, в том числе Storm Shadow и "Фламинго", сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Высокоточные комплексы" в рамках гособоронзаказа передали Минобороны РФ партию комплексов "Панцирь-С".
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Ростех" передал Минобороны партию комплексов "Панцирь-С"
08:07
"На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и "Фламинго", скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти комплексы ПВО ежедневно демонстрируют свои характеристики в ходе боевой работы. По данным "Ростеха", "Панцирь-С" перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника.
"Панцирь-С" отличается мобильностью и высокой огневой мощью, рассказали в пресс-службе. Он предназначен для защиты военных и административно-промышленных объектов и районов от самолётов, вертолётов, беспилотников, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов, подчеркнули в госкорпорации.
В течение последних месяцев Минобороны РФ неоднократно сообщало о фактах уничтожения российскими средствами противовоздушной обороны украинских ракет "Фламинго".
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"
8 февраля, 17:13
 
БезопасностьРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Высокоточные комплексы"Панцирь-С"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала