"Ростех" передал Минобороны партию комплексов "Панцирь-С"

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Предприятие "Ростеха" передало в российские войска партию новых комплексов "Панцирь-С", которые являются одним из ключевых элементов российской противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что боевые машины прошли необходимые испытания, их приняли представители военной приёмки.

В пресс-службе назвали комплексы семейства "Панцирь" одним из ключевых элементов защиты российского неба. Они показывают высокую эффективность при применении в реальных условиях, подчеркнули в госкорпорации.