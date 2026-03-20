Рейтинг@Mail.ru
Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/rossija-2081864251.html
Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский
Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский - РИА Новости, 20.03.2026
Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский
Россия отвергает необоснованные обвинения Молдавии в загрязнении реки, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T08:56:00+03:00
2026-03-20T08:56:00+03:00
в мире
россия
молдавия
украина
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080804383_0:140:632:496_1920x0_80_0_0_cd911f663dd0b86ae09992fbaadabb7c.jpg
https://ria.ru/20260217/dnestr-2075072134.html
https://ria.ru/20260317/moldavija-2081266507.html
россия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080804383_0:81:632:555_1920x0_80_0_0_1798216a494b27079a62bb79457733e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, украина, дмитрий полянский, обсе
В мире, Россия, Молдавия, Украина, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский

Полянский: РФ отвергает необоснованные обвинения Молдавии в загрязнении Днестра

© Фото : "Водный канал Кишинева"На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна
На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : "Водный канал Кишинева"
На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Россия отвергает необоснованные обвинения Молдавии в загрязнении реки, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Россия отвергает любые необоснованные обвинения в свой адрес. Предлагаем нашим молдавским коллегам вместо назначения виновной во всех своих невзгодах Россию сосредоточиться на объективном поиске их истинных причин", - отметил Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Приднестровье рассказали о ситуации на реке Днестр
17 февраля, 22:33
По его словам, ситуация вокруг загрязнения акватории Днестра нефтепродуктами "остается весьма запутанной". Он указал на информацию в открытом доступе, согласно которой масляные пятна на поверхности реки были впервые замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча.
"При этом попытки увязать данный инцидент с ударами Российской Федерации по объектам военной инфраструктуры Украины представляются, мягко говоря, весьма сомнительными", - добавил дипломат.
Он пояснил, что, по версии молдавских властей, загрязнение произошло в результате разлива 7 марта содержимого емкостей одного из объектов украинской энергетической инфраструктуры, расположенного в городе Новоднестровск - практически на границе с Молдавией. "С учетом скорости течения реки нефтепродукты достигли бы населенного пункта Неславча за несколько часов, а за три дня с 7 по 10 марта должны были преодолеть порядка 150 километров. Возникает закономерный вопрос: где же они все это время находились?" - отметил дипломат.
Он указал также на то, что одновременно в молдавском сегменте интернета активно обсуждается версия, в соответствии с которой причиной загрязнения реки могло стать ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива.
"Однако информация о данном инциденте была полностью вымарана из официальных источников. Очевидно, молдавские власти не заинтересованы в поиске истинных причин произошедшего. Вместо этого они спешат политизировать данный сюжет и использовать его в своих пропагандистских целях", - заключил Полянский.
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Молдавии возбудили уголовное дело после загрязнения Днестра
17 марта, 17:26
 
В миреРоссияМолдавияУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала