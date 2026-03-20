Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский
2026-03-20T08:56:00+03:00
Полянский: РФ отвергает необоснованные обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Россия отвергает необоснованные обвинения Молдавии в загрязнении реки, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Россия отвергает любые необоснованные обвинения в свой адрес. Предлагаем нашим молдавским коллегам вместо назначения виновной во всех своих невзгодах Россию
сосредоточиться на объективном поиске их истинных причин", - отметил Полянский
на постсовете ОБСЕ
в четверг.
По его словам, ситуация вокруг загрязнения акватории Днестра нефтепродуктами "остается весьма запутанной". Он указал на информацию в открытом доступе, согласно которой масляные пятна на поверхности реки были впервые замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча.
"При этом попытки увязать данный инцидент с ударами Российской Федерации по объектам военной инфраструктуры Украины
представляются, мягко говоря, весьма сомнительными", - добавил дипломат.
Он пояснил, что, по версии молдавских властей, загрязнение произошло в результате разлива 7 марта содержимого емкостей одного из объектов украинской энергетической инфраструктуры, расположенного в городе Новоднестровск - практически на границе с Молдавией
. "С учетом скорости течения реки нефтепродукты достигли бы населенного пункта Неславча за несколько часов, а за три дня с 7 по 10 марта должны были преодолеть порядка 150 километров. Возникает закономерный вопрос: где же они все это время находились?" - отметил дипломат.
Он указал также на то, что одновременно в молдавском сегменте интернета активно обсуждается версия, в соответствии с которой причиной загрязнения реки могло стать ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива.
"Однако информация о данном инциденте была полностью вымарана из официальных источников. Очевидно, молдавские власти не заинтересованы в поиске истинных причин произошедшего. Вместо этого они спешат политизировать данный сюжет и использовать его в своих пропагандистских целях", - заключил Полянский.