Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил Полянский

ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Россия отвергает необоснованные обвинения Молдавии в загрязнении реки, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Россия отвергает любые необоснованные обвинения в свой адрес. Предлагаем нашим молдавским коллегам вместо назначения виновной во всех своих невзгодах Россию сосредоточиться на объективном поиске их истинных причин", - отметил Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг.

По его словам, ситуация вокруг загрязнения акватории Днестра нефтепродуктами "остается весьма запутанной". Он указал на информацию в открытом доступе, согласно которой масляные пятна на поверхности реки были впервые замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча.

"При этом попытки увязать данный инцидент с ударами Российской Федерации по объектам военной инфраструктуры Украины представляются, мягко говоря, весьма сомнительными", - добавил дипломат.

Он пояснил, что, по версии молдавских властей, загрязнение произошло в результате разлива 7 марта содержимого емкостей одного из объектов украинской энергетической инфраструктуры, расположенного в городе Новоднестровск - практически на границе с Молдавией . "С учетом скорости течения реки нефтепродукты достигли бы населенного пункта Неславча за несколько часов, а за три дня с 7 по 10 марта должны были преодолеть порядка 150 километров. Возникает закономерный вопрос: где же они все это время находились?" - отметил дипломат.

Он указал также на то, что одновременно в молдавском сегменте интернета активно обсуждается версия, в соответствии с которой причиной загрязнения реки могло стать ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива.