Россия в феврале стала крупнейшим покупателем легковушек из Китая

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия по итогам февраля текущего года заняла первую строчку в рейтинге крупнейших импортеров легковых авто из Китая, поднявшись с четвертого места, которое занимала месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.