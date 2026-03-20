https://ria.ru/20260320/rossija-2081860149.html
Мошенники не снизили активность в Telegram после его замедления в России
Злоумышленники, в том числе среди русскоязычных сообществ, не снизили свою активность в Telegram даже после того, как мессенджер начали замедлять в России, в то РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T08:11:00+03:00
технологии
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a2a0ff03731a8d4697dd5f6f74aa597c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3f9119dc0fa93d29f280da4ac3f64400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Злоумышленники, в том числе среди русскоязычных сообществ, не снизили свою активность в Telegram даже после того, как мессенджер начали замедлять в России, в то же время некоторые хакеры стали советовать своим "коллегам" переходить в другие мессенджеры для коммуникации с жертвами, выяснили для РИА Новости специалисты департамента киберразведки компании F6.
"После начала блокировок мессенджера в России
аналитики не наблюдают явной тенденции к снижению активности злоумышленников в Telegram
, даже среди русскоязычных сообществ. При этом мы видим, как на теневых форумах некоторые участники, как и ранее, выражают недовольство работой Telegram в целом и не рекомендуют его для коммуникации, а советуют использовать другие мессенджеры", - рассказали в компании.
Отмечается, что большинство киберпреступников, как правило, отдают предпочтение Telegram из-за его удобства и функциональности. Злоумышленники применяют возможности мессенджера для организации своей деятельности - распределения задач, передачи данных, координации атак, привлечения новых членов и распространения инструкций, использования вредоносного программного обеспечения, в том числе через Telegram-ботов.
Вместе с тем, отметили в компании, многие каналы с нелегальным контентом и подозрительной деятельностью активно блокируются администрацией Telegram.
Минцифры РФ в середине февраля сообщало, что Роскомнадзором
принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Сам Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram. Ведомство заявляло, что продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. В среду ведомство заявило РИА Новости, что по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства со стороны мессенджера.