Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/rossija-2081851213.html
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20251106/mintsifra-2053184133.html
https://ria.ru/20260318/ii-2081554505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Трансграничные технологии искусственного интеллекта в РФ в ряде случаев смогут ограничиваться, следует из законопроекта, предложенного Минцифры. К ним относятся, например, ChatGPT, Claude и Gemini, которые неизбежно передают данные россиян за рубеж, а Qwen или DeepSeek можно будет доработать для использования в РФ, пояснил РИА Новости старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков.
Законопроект о регулировании искусственного интеллекта был опубликован в среду для общественного обсуждения. Минцифры сообщило, что в планах вступление законопроекта в силу с 1 сентября 2027 года. Он позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Минцифры обсуждают создание сервиса для проверки контента на ИИ
6 ноября 2025, 13:47
"Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации", - говорится в проекте Минцифры. Там же отмечается, что владельцы сервисов на базе ИИ с суточной аудиторией более 500 тысяч человек должны будут в том числе хранить на территории РФ информацию о пользователях в течение трех лет.
"Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России", - прокомментировал Дьяков.
При этом открытые модели, продолжил эксперт, такие как Qwen или DeepSeek, можно безопасно развертывать и дообучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре государственных организаций и компаний. В таком случае все данные обрабатываются и остаются исключительно внутри этой инфраструктуры.
Однако юрист отметил, что сейчас статья законопроекта об иностранном ИИ не устанавливает, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Минцифры раскрыли детали законопроекта об ИИ
18 марта, 21:56
 
ТехнологииРоссияМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала