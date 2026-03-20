Названы зарплаты мигрантов-курьеров в России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля российских компаний, готовых нанимать иностранных сотрудников, за последние несколько лет выросла в разы, мигрантам-курьерам в целом по России сейчас готовы предложить 70-80 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала.

"Заработная плата для курьеров варьируется от 70 000 до 80 000 рублей (плюс чаевые). Для сравнения, в строительстве показатели варьируются от 60 000 рублей для неквалифицированных работников и от 80 000 рублей для квалифицированных специалистов и техников", - приводят данные аналитики.

По данным авторов исследования, доля компаний, готовых нанимать иностранных работников, значительно возросла: если в 2022 году их число составляло около 5%, то сейчас этот показатель превышает 40%. В первую очередь эксперты объясняют это острым дефицитом квалифицированных кадров на российском рынке.