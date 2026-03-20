Названы зарплаты мигрантов-курьеров в России
04:46 20.03.2026
Названы зарплаты мигрантов-курьеров в России
https://ria.ru/20260215/kurer-2074458064.html
https://ria.ru/20251217/kurer-2062512223.html
Названы зарплаты мигрантов-курьеров в России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля российских компаний, готовых нанимать иностранных сотрудников, за последние несколько лет выросла в разы, мигрантам-курьерам в целом по России сейчас готовы предложить 70-80 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала.
"Заработная плата для курьеров варьируется от 70 000 до 80 000 рублей (плюс чаевые). Для сравнения, в строительстве показатели варьируются от 60 000 рублей для неквалифицированных работников и от 80 000 рублей для квалифицированных специалистов и техников", - приводят данные аналитики.
Курьеры - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей
15 февраля, 04:18
По данным авторов исследования, доля компаний, готовых нанимать иностранных работников, значительно возросла: если в 2022 году их число составляло около 5%, то сейчас этот показатель превышает 40%. В первую очередь эксперты объясняют это острым дефицитом квалифицированных кадров на российском рынке.
Если говорить про отдельные категории, число иностранных работников среди таксистов и курьеров демонстрирует значительный прирост, однако процесс набора в этих сферах все еще не организован, подчеркивают аналитики. Несмотря на то, что в России эти должности не относятся к категории высококвалифицированного труда, рынок и здесь сталкивается с дефицитом, констатируют они.
Курьер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Составлен портрет российского курьера
17 декабря 2025, 00:46
 
