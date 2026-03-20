Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты почти 310 тысяч раз

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат совершила робот Светлана в Подмосковье с момента запуска функции – конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Цифровой сервис помогает пациентам вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести запись. Также робот Светлана напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат.

"Робот Светлана заранее информирует пациентов об истечении срока действия рецепта на льготное лекарство и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления. С момента запуска функции в конце 2024 года она совершила почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.