Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты почти 310 тысяч раз - РИА Новости, 20.03.2026
14:09 20.03.2026
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты почти 310 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты почти 310 тысяч раз
Артем Смирнов
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты почти 310 тысяч раз

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат совершила робот Светлана в Подмосковье с момента запуска функции – конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Цифровой сервис помогает пациентам вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести запись. Также робот Светлана напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат.
"Робот Светлана заранее информирует пациентов об истечении срока действия рецепта на льготное лекарство и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления. С момента запуска функции в конце 2024 года она совершила почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел Здоровье", чат-бот Денис в Мах, региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122.
