Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты почти 310 тысяч раз
Робот Светлана 310 тысяч раз предложила пациентам Подмосковья продлить рецепты
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат совершила робот Светлана в Подмосковье с момента запуска функции – конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Цифровой сервис помогает пациентам вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести запись. Также робот Светлана напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат.
"Робот Светлана заранее информирует пациентов об истечении срока действия рецепта на льготное лекарство и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления. С момента запуска функции в конце 2024 года она совершила почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел Здоровье", чат-бот Денис в Мах, региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122.