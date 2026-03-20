Более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили - РИА Новости, 20.03.2026
12:10 20.03.2026
Более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили
Более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили - РИА Новости, 20.03.2026
Более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили
Две трети автовладельцев сокращают траты на обслуживание машины, 39% начали самостоятельно заниматься ремонтом, следует из исследования Росгосстраха и Авто.ру. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:10:00+03:00
2026-03-20T12:10:00+03:00
Более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили

"Газета.Ru": более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Две трети автовладельцев сокращают траты на обслуживание машины, 39% начали самостоятельно заниматься ремонтом, следует из исследования Росгосстраха и Авто.ру.
"Подавляющее большинство автовладельцев пожаловались на заметный рост этих затрат за последний год. Почти каждый третий респондент (32%) сообщил об увеличении расходов на 15–29%, еще 27% — на 10–14%. Для 17% автовладельцев траты выросли более чем на 30%, а еще 16% отметили прибавку в пределах 5–9%. Лишь 7% заявили, что их расходы не изменились, и только 1% смогли сократить затраты. Две трети автовладельцев признались, что на фоне этого они были вынуждены искать способы сэкономить. Чаще всего для этого россияне берут на себя простое обслуживание автомобиля, замену расходников и мелкий ремонт — так поступают 39% опрошенных", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование.
Интернет-издание также отмечает, что более трети (37%) россиян отложили несрочный ремонт на потом, 31% реже пользовались автомобилем, при этом 29% перешли на более дешевые запчасти и расходники, 28% увеличили интервалы техобслуживания, а каждый пятый (22%) стал чаще искать скидки и спецпредложения на сервисное обслуживание, запчасти и сопутствующие услуги.
