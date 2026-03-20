ЛДПР предлагает уточнить, кому можно регистрировать иностранцев

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях, принадлежащих собственникам с неснятой или непогашенной судимостью за организацию незаконной миграции и фиктивной регистрации.

Соответствующее обращение в адрес главы МВД России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.

ЛДПР предлагает установить запрет регистрационных действий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, если правообладатель жилого помещения, предоставляемого для постановки на учет, имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ в части организации незаконной миграции и фиктивной регистрации либо постановки на учет иностранного гражданина", - сказано в документе.

Слуцкий подчеркивает, что целесообразно предусмотреть исключение только для случаев обращения за предоставлением услуги по регистрационному учету в отношении членов семьи такого правообладателя.

В обращении приводится информация, представленная Советом безопасности РФ в ноябре 2025 года, согласно которой количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, с 2023 года увеличилось в три раза.

"Указанный рост сопровождается сохранением практики фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, что создает условия для их бесконтрольного пребывания на территории страны, затрудняет реализацию профилактических и контрольных мероприятий, а также формирует предпосылки для совершения иных правонарушений. Особую озабоченность вызывает рецидивный характер противоправных деяний в рассматриваемой сфере", - говорится в письме.