03:08 20.03.2026
ЛДПР предлагает уточнить, кому можно регистрировать иностранцев
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях, принадлежащих собственникам с неснятой или непогашенной... РИА Новости, 20.03.2026
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
Судимым за незаконную миграцию предложили запретить регистрировать иностранцев

Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях, принадлежащих собственникам с неснятой или непогашенной судимостью за организацию незаконной миграции и фиктивной регистрации.
Соответствующее обращение в адрес главы МВД России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
31 января, 13:09
"ЛДПР предлагает установить запрет регистрационных действий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, если правообладатель жилого помещения, предоставляемого для постановки на учет, имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ в части организации незаконной миграции и фиктивной регистрации либо постановки на учет иностранного гражданина", - сказано в документе.
Слуцкий подчеркивает, что целесообразно предусмотреть исключение только для случаев обращения за предоставлением услуги по регистрационному учету в отношении членов семьи такого правообладателя.
В обращении приводится информация, представленная Советом безопасности РФ в ноябре 2025 года, согласно которой количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, с 2023 года увеличилось в три раза.
"Указанный рост сопровождается сохранением практики фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, что создает условия для их бесконтрольного пребывания на территории страны, затрудняет реализацию профилактических и контрольных мероприятий, а также формирует предпосылки для совершения иных правонарушений. Особую озабоченность вызывает рецидивный характер противоправных деяний в рассматриваемой сфере", - говорится в письме.
Лидер партии считает, что предлагаемая мера позволит создать правовой механизм, препятствующий рецидиву преступлений и извлечению дохода из незаконной деятельности в сфере миграционного учета, повысить эффективность противодействия фиктивной регистрации иностранных граждан, усилить защиту прав добросовестных собственников жилых помещений, а также обеспечить достоверность сведений системы миграционного учета.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию
13 марта 2025, 14:15
 
