В Совфеде прокомментировали заявление Стубба о новых регионах России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз постепенно начинает понимать невозможность вернуть новые регионы РФ Украине силовым путем, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
31 марта 2025, 22:38
"Это характерный для европейской дипломатии маневр, попытка сохранить лицо перед внутренней аудиторией. А основная причина того, что такие заявления начинают звучать сейчас, видится в том, что Европа постепенно начинает понимать невозможность вернуть освобожденные российские регионы Украине силовым путем", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что само заявление Стубба "интересно формой и временем его подачи". При этом, добавила политик, очевидно, что территориальный вопрос давно решен - "воссоединенные регионы это неотъемлемая часть России".
"Финский президент фактически предложил европейским элитам лингвистическую ширму, то есть публично продолжать говорить одно, а в практической плоскости делать другое", - заключила политик.