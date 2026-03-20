07:45 20.03.2026
В Совфеде прокомментировали заявление Стубба о новых регионах России
В Совфеде прокомментировали заявление Стубба о новых регионах России
Евросоюз постепенно начинает понимать невозможность вернуть новые регионы РФ Украине силовым путем, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз постепенно начинает понимать невозможность вернуть новые регионы РФ Украине силовым путем, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Парламентарий напомнила недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он отметил, что Европе и Финляндии, возможно, придется признать де-факто территориальные уступки Украины России.
"Это характерный для европейской дипломатии маневр, попытка сохранить лицо перед внутренней аудиторией. А основная причина того, что такие заявления начинают звучать сейчас, видится в том, что Европа постепенно начинает понимать невозможность вернуть освобожденные российские регионы Украине силовым путем", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что само заявление Стубба "интересно формой и временем его подачи". При этом, добавила политик, очевидно, что территориальный вопрос давно решен - "воссоединенные регионы это неотъемлемая часть России".
"Финский президент фактически предложил европейским элитам лингвистическую ширму, то есть публично продолжать говорить одно, а в практической плоскости делать другое", - заключила политик.
