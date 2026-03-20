В Московском планетарии рассказали, когда наступит весеннее равноденствие - РИА Новости, 20.03.2026
01:59 20.03.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит весеннее равноденствие
В Московском планетарии рассказали, когда наступит весеннее равноденствие - РИА Новости, 20.03.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит весеннее равноденствие
Вечером в пятницу произойдёт весеннее равноденствие, продолжительности дня и ночи сравняются, в Северном полушарии мира начнётся астрономическая весна, сообщили РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T01:59:00+03:00
наука
земля
московский планетарий
космос - риа наука
земля
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, московский планетарий, космос - риа наука
Наука, Земля, Московский планетарий, Космос - РИА Наука
В Московском планетарии рассказали, когда наступит весеннее равноденствие

РИА Новости: астрономическая весна начнётся в северном полушарии в пятницу

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Вечером в пятницу произойдёт весеннее равноденствие, продолжительности дня и ночи сравняются, в Северном полушарии мира начнётся астрономическая весна, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
Собеседник агентства указал и точное время наступления равноденствия: оно случится в 17.46 мск.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
День весеннего равноденствия 2026: когда наступит, что это и как отмечают
21 марта 2025, 12:56
Такое явление, когда день и ночь длятся ровно по 12 часов, а Солнце встаёт точно на востоке и садится точно на западе, бывает два раза в году. Это происходит в связи с тем, что звезда пересекает небесный экватор.
При наблюдении с поверхности нашей планеты кажется, что Солнце движется по кругу, который наклонён к плоскости, в которой лежит экватор Земли. Когда светило пересекает эту плоскость, происходит равноденствие.
Весной Солнце переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное, осенью – из Северного в Южное.
В Южном полушарии Земли 20 марта начнётся астрономическая осень.
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В планетарии объяснили наступление астрономической весны позже календарной
20 января, 04:33
 
