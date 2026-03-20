Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за мат на работе - РИА Новости, 20.03.2026
04:22 20.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за мат на работе
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за мат на работе - РИА Новости, 20.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за мат на работе
Уволить сотрудника, использующего нецензурную брань на работе, практически невозможно, если только он не является педагогом, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T04:22:00+03:00
2026-03-20T04:22:00+03:00
россия
приморский край
россия, приморский край, общество
Россия, Приморский край, Общество
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за мат на работе

РИА Новости: уволить сотрудника за брань на работе практически невозможно

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Уволить сотрудника, использующего нецензурную брань на работе, практически невозможно, если только он не является педагогом, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"В ситуации с нецензурной бранью на рабочем месте уволить практически невозможно, если только нарушитель не является педагогическим работником - на основании пункта 8 статьи 81 ТК РФ "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя", - сказала Котлярова.
Она отметила, что, согласно статье 192 ТК РФ "Дисциплинарные взыскания", закон предусматривает меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником своих трудовых обязанностей.
"Если сотрудник добросовестно и полностью выполняет свои трудовые функции, но использует нецензурную брань, то применить к нему меры взыскания работодатель не вправе. Даже если возможность дисциплинарного взыскания за грубое поведение закреплена в локальном акте. Такое положение не применяют, поскольку в законе нет оснований, чтобы привлечь сотрудника к дисциплинарному взысканию за некорректное поведение", - рассказала собеседница.
По ее словам, если в должностных обязанностях сотрудника прямо закреплена обязанность корректного поведения с коллегами, то работодатель может применить к сотруднику дисциплинарное взыскание, но не за нецензурную брань, а за невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
