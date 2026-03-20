Силы ПВО сбили 91 украинский БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили с 14.00 до 20.00 мск в пятницу 91 украинский дрон над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.